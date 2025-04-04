Рютте: Россия останется угрозой для НАТО и после завершения конфликта на Украине

По его словам, в данном вопросе ничего не изменится даже после завершения конфликта на Украине.

«Не будем наивны, НАТО продолжит рассматривать Россию как долгосрочную угрозу и после завершения конфликта», - заключил он.

Ранее Рютте заявил, что арктические члены блока, в том числе США, должны противостоять Россию и Китаю в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

