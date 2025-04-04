Рютте: Россия останется угрозой для НАТО и после завершения конфликта на Украине
4 апреля 202514:47
Россия останется для НАТО долгосрочной угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
По его словам, в данном вопросе ничего не изменится даже после завершения конфликта на Украине.
«Не будем наивны, НАТО продолжит рассматривать Россию как долгосрочную угрозу и после завершения конфликта», - заключил он.
Ранее Рютте заявил, что арктические члены блока, в том числе США, должны противостоять Россию и Китаю в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru