Последствия пожара на Онежском судозаводе обещают устранить за три месяца

Последствия пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске получиться устранить максимум в течении трёх месяцев. Такие сроки назвал губернатор Карелии Артур Парфенчиков. По его данным, огонь не повредил основные цеха предприятия.

Завод продолжит функционировать в штатном режиме. Краболовы и ледоколы сойдут со стапеля по графику, заверил Парфенчиков. Он уточнил, что ликвидацией последствий возгорания будет заниматься подрядчик - Военно-строительная компания.