Последствия пожара на Онежском судозаводе обещают устранить за три месяца

Последствия пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске получиться устранить максимум в течении трёх месяцев. Такие сроки назвал губернатор Карелии Артур Парфенчиков. По его данным, огонь не повредил основные цеха предприятия.

Завод продолжит функционировать в штатном режиме. Краболовы и ледоколы сойдут со стапеля по графику, заверил Парфенчиков. Он уточнил, что ликвидацией последствий возгорания будет заниматься подрядчик - Военно-строительная компания.

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Пожар в производственном блоке предприятия возник утром в четверг, 3 апреля. Пожарные сумели справиться с огнем через несколько часов. Площадь пожара составила 1,7 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Онежский завод с 2019 года проходит глубокую модернизацию. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там создается первая в России цифровая верфь. Её запуск даст возможность увеличить производительность труда не менее чем в два раза. Количество строящихся судов нарастят с 3 до 10 в год.

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Фото: 10.mchs.gov.ru
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