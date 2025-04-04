Китай ответил на пошлины США иском в ВТО
Власти Китая с 10 апреля в ответ на пошлины США введут дополнительную пошлину в размере 34% на весь американский импорт. Об этом сообщает пресс-служба Минкоммерции КНР.
Уточнается, размер установленной Пекином пошлины соответствует тарифам на китайский импорт введённым президентом США Дональдом Трампом. пошлине на импорт товаров из КНР.
«Также Китай подал иск в механизм урегулирования споров ВТО», - заключили в ведомстве.
Ранее Трамп ввёл пошлины против 185 стран, торгующих с США, в том числе, Китая, Великобритании, Японии и Швейцарии, а также Евросоюза, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru