Китай ответил на пошлины США иском в ВТО

Власти Китая с 10 апреля в ответ на пошлины США введут дополнительную пошлину в размере 34% на весь американский импорт. Об этом сообщает пресс-служба Минкоммерции КНР.

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Уточнается, размер установленной Пекином пошлины соответствует тарифам на китайский импорт введённым президентом США Дональдом Трампом. пошлине на импорт товаров из КНР.

«Также Китай подал иск в механизм урегулирования споров ВТО», - заключили в ведомстве.

Ранее Трамп ввёл пошлины против 185 стран, торгующих с США, в том числе, Китая, Великобритании, Японии и Швейцарии, а также Евросоюза, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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