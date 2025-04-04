Ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве
4 апреля 202515:41
Ремонтный поезд сошел с рельсов в поселении Новофедоровское в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
В результате ЧП три вагона опрокинулись на бок
По предварительным данным, один человек оказался зажат. На место следуют экстренные службы.
Ранее полувагоны грузового поезда, нагруженные углем, сошли с рельсов в Хабаровском крае, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru