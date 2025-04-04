Ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве

Ремонтный поезд сошел с рельсов в поселении Новофедоровское в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».

Под Красноярском сошли с рельсов семь вагонов с металлоломом

В результате ЧП три вагона опрокинулись на бок

По предварительным данным, один человек оказался зажат. На место следуют экстренные службы.

Ранее полувагоны грузового поезда, нагруженные углем, сошли с рельсов в Хабаровском крае, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПоездВагоныМосква

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