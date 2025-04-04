Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов впервые с августа 2021 года
4 апреля 202515:28
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов впервые с августа 2021 года.
Согласно данным торгов на 14:28 мск 4апреля, цена июньского фьючерса на Brent упала на 7,66% - до 64,77 доллара за баррель.
Также подешевели майские фьючерсы на нефть WTI. Цена барреля снизилась на 8,24% - до 61,43 доллара.
Ранее курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru