Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов впервые с августа 2021 года

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов впервые с августа 2021 года.

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Согласно данным торгов на 14:28 мск 4апреля, цена июньского фьючерса на Brent упала на 7,66% - до 64,77 доллара за баррель.

Также подешевели майские фьючерсы на нефть WTI. Цена барреля снизилась на 8,24% - до 61,43 доллара.

Ранее курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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