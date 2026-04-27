«Нет доходов!»: По кому ударит обвал продаж сельхозтехники

Курс доллара делает невозможным экспорт, а без доходов сельхозпроизводители не могут покупать технику, сказал в эфире НСН Сергей Лупехин. 

Российским сельхозпроизводителям и фермерам в этом сезоне хватит техники на фоне существенного снижения ее производства и продаж, объяснил в интервью НСН председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.

По данным «Коммерсанта», продажи российской сельхозтехники и ее выпуск продолжают стремительно снижаться. Так, в первом квартале 2026 года ее производство сократилось на 36,8%, а продажи – на 15,8%. Лупехин отметил, что в этом сезоне проблем не будет, указав на проблемы отрасли.

«Машин и оборудования хватает, в этом сезоне влияние этих факторов будет незначительным. Проблема в том, что технику не покупают из-за отсутствия доходов у сельхозпроизводителей. Если их не будет, ситуация будет еще хуже. Минсельхоз требует увеличивать площади и объемы, но при этом доходность будет еще хуже. Увеличение объемов производства необходимо привязать к росту доходности, а это содействие экспорту и переработка. Однако при текущем курсе валюты активный экспорт невозможен, мы неконкурентоспособны», - разъяснил собеседник НСН.

Вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова ранее объяснила «Радиоточке НСН», почему упали продажи тракторов в России.

ФОТО: РИА Новости
