Курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года

В 10:46 мск стоимость американской валюты достигла 97,01 рубля, пишет RT. Доллар поднялся до такого уровня впервые с 25 марта прошлого года.

Однако позже курс валюты снизился, в 11:12 мск доллар торговался на уровне 96,75 рубля. В свою очередь, евро поднялся до 106,34 рубля.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с НСН заявил, что нынешний курс рубля справедлив и отражает накопленную инфляцию, разницу денежных потоков в импорте и экспорте, возросшие риски для инвесторов. По словам эксперта, российскую валюту может укрепить смещение «баланса» импорта и экспорта.

