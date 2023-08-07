Курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года
Доллар на торгах в понедельник взлетел выше 97 рублей, следует из данных Московской биржи.
В 10:46 мск стоимость американской валюты достигла 97,01 рубля, пишет RT. Доллар поднялся до такого уровня впервые с 25 марта прошлого года.
Однако позже курс валюты снизился, в 11:12 мск доллар торговался на уровне 96,75 рубля. В свою очередь, евро поднялся до 106,34 рубля.
Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с НСН заявил, что нынешний курс рубля справедлив и отражает накопленную инфляцию, разницу денежных потоков в импорте и экспорте, возросшие риски для инвесторов. По словам эксперта, российскую валюту может укрепить смещение «баланса» импорта и экспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru