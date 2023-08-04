«Отражает инфляцию!»: Аналитик назвал курс доллара в 95 рублей справедливым

«Нынешний курс рубля справедливый, если оценить накопленную инфляцию за последние три года в рубле, в евро и долларе, а также учесть снижение среднемесячного экспорта на 10% в денежном выражении и добавить возросшие риски. Эти значения, которые мы наблюдаем, не являются экстраординарными, они как раз являются нормальными», - объяснил он.

Он также рассказал, какие факторы могут потянуть рубль вверх, при этом отказался прогнозировать подобные сценарии на ближайшее время.

«Летом 2022 года курс был сильно искажен, сейчас никаких дисбалансов нет. Тот курс, что мы видели раньше, был слишком крепкий. Поэтому в целом рынок постепенно возвращается к норме с учетом всех факторов. Если какие-то факторы изменятся, например, возрастет объем экспорта или упадет импорт, снизятся риски или еще что-то, то мы увидим укрепление рубля. Но пока этого не произошло. Прогнозировать развитие ситуации сейчас мы не можем», - добавил собеседник НСН.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил «Радиоточке НСН» новые антирекорды рубля. По его словам, это связано со спекуляциями в России и понижением кредитного рейтинга США.

