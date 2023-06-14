Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, следует из данных площадки.

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Такие показатели зафиксированы впервые с 4 апреля прошлого года, пишет RT. В ходе торгов американская валюта достигла отметки 85,015 рубля. Однако к 10:12 мск доллар подешевел до 84,65 рубля.

Накануне курс евро впервые с апреля составил более 91 рубля, напоминает РИА ФАН.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН спрогнозировал, что рубль в текущем году будет стабильно слабым, улучшение положения российской валюты возможно в следующем году.

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ФОТО: РИА Новости
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