Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года

Такие показатели зафиксированы впервые с 4 апреля прошлого года, пишет RT. В ходе торгов американская валюта достигла отметки 85,015 рубля. Однако к 10:12 мск доллар подешевел до 84,65 рубля.

Накануне курс евро впервые с апреля составил более 91 рубля, напоминает РИА ФАН.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН спрогнозировал, что рубль в текущем году будет стабильно слабым, улучшение положения российской валюты возможно в следующем году.

