Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 85 рублей, следует из данных площадки.
Такие показатели зафиксированы впервые с 4 апреля прошлого года, пишет RT. В ходе торгов американская валюта достигла отметки 85,015 рубля. Однако к 10:12 мск доллар подешевел до 84,65 рубля.
Накануне курс евро впервые с апреля составил более 91 рубля, напоминает РИА ФАН.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН спрогнозировал, что рубль в текущем году будет стабильно слабым, улучшение положения российской валюты возможно в следующем году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru