«Девальвация продолжится»: Экономист предрек «выздоровление» рубля не раньше 2024 года

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН не удивился динамике курса рубля, учитывая падение цен на нефть в ближайшие полгода. Он прогнозирует стабильно слабую российскую валюту в течение с возможным улучшением положения дел в следующем году.

Зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что курс рубля к доллару будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра – это среднегодовой показатель, вторая и третья – минимальный и максимальный.

«Динамика не удивляет, потому что цены на нефть перебивают очередные минимумы с этого года. Я смотрю в данном случае не на евро, а на доллар, который поднимался уже до 84 рублей. 85 – следующая цель, далее это падение остановится. После некоторого периода девальвация может продолжиться дальше», - сказал Голубовский.