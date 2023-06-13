«Девальвация продолжится»: Экономист предрек «выздоровление» рубля не раньше 2024 года
Дмитрий Голубовский в эфире НСН напомнил, что курс рубля полностью зависит от сырьевого рынка и торгового баланса России.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН не удивился динамике курса рубля, учитывая падение цен на нефть в ближайшие полгода. Он прогнозирует стабильно слабую российскую валюту в течение с возможным улучшением положения дел в следующем году.
Зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что курс рубля к доллару будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра – это среднегодовой показатель, вторая и третья – минимальный и максимальный.
«Динамика не удивляет, потому что цены на нефть перебивают очередные минимумы с этого года. Я смотрю в данном случае не на евро, а на доллар, который поднимался уже до 84 рублей. 85 – следующая цель, далее это падение остановится. После некоторого периода девальвация может продолжиться дальше», - сказал Голубовский.
Он отметил, что курс рубля по отношению к американской валюте полностью зависит от положения дел на сырьевом рынке и торгового баланса страны.
«Колебаний, которые были характерны для девальвации начала коронавирусного или украинского кризисов, не будет. Посмотрите на график доллар-рубль - он идет строго линейно вверх с начала года. Можно провести прямую линию, по которой идет рост курса доллара. Все определяется исключительно сырьевым рынком и торговым балансом», - добавил экономист.
У рубля был бы шанс укрепиться в случае ослабления доллара, однако на сегодняшний день картина на глобальном рынке противоположная.
«Индекс доллара не падает. Если бы хоть американская валюта слабела на глобальном рынке, это было бы еще в пользу восстановления сырьевых цен на нефть, а сейчас этого не наблюдается. Так что я думаю, что ничего хорошего летом для рубля не будет, осенью – тоже. Может, в следующем году дела пойдут в гору», - отметил экономист.
В России есть риск роста инфляции в случае, если российская переступит порог в 12 рублей в паре с юанем, заявил Голубовский.
«С точки зрения инфляции, смотрите на курс рубль-юань – гораздо более индикативный. Потому что наш главный торговый партнер – Китай. Там весенние максимумы не перебиты, но юань тоже падает к доллару. И там основной уровень, который будет определяться дальнейшую динамику, - это 12. Сейчас юань стоит 11,72 рубля. Если пройдет этот порог, то можно будет говорить, что у нас формируется ситуация, которая угрожает ростом инфляции», - резюмировал собеседник.
Ранее Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов бюджета России на 50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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