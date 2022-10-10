Минпромторг разрешил беспрепятственно импортировать из ЕС алкоголь, контрацептивы и табак

Алкоголь, контрацептивы, бытовую химию и музыкальные инструменты включили в список товаров, на которые не будут распространяться ограничения России на перевозку товаров европейскими фурами. Об этом пишут Известия.

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РФ с 10 октября закроет границу для фур из Европы, которые везут потребительские товары. Транспорт сможет следовать до рубежей страны, затем товары придется перегрузить в российский транспорт либо перецепить.

При этом РФ подготовила список товаров, которые не попадут под ограничения, в него включили 58 категорий продукции. В частности, в перечень вошли скоропортящаяся и необходимая людям продукция: лекарства, овощи, молоко. Также в список включили алкогольные и безалкогольные напитки, контрацептивы, табак, бытовую химию и музыкальные инструменты.

Как пояснили в Минпромторге, перечень товаров-исключений формировали с учетом мнения промышленных предприятий и торговли: в ведомстве отметили, что на границе указанные позиции могут повредить, разбить или испортить неправильным температурным режимом.

Минпромторг добавил, что намерен совместно с бизнесом наблюдать, как будут применяться новые правила по европейским фурам, при необходимости ведомство внесет изменения в действующий порядок и перечень исключений.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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