Акции Peloton обрушились после выхода продолжения «Секса в большом городе»

Причиной стала смерть мужа Кэрри Брэдшоу после тренировки на велотренажере Peloton в первом эпизоде. В компании заявили, что создатели сериала предупредили их об использовании велотренажера их брэнда, но без уточнений в каком качестве.



Тем не менее в понедельник Peloton отыграл 6%. В этот день вышел рекламный видеоролик с актером Крисом Нотом (умершим в сериале).





