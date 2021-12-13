Акции Peloton обрушились после выхода продолжения «Секса в большом городе»
Акции американского производителя спортоборудования упали более чем на 13% после выхода продолжения сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает ТАСС.
Причиной стала смерть мужа Кэрри Брэдшоу после тренировки на велотренажере Peloton в первом эпизоде. В компании заявили, что создатели сериала предупредили их об использовании велотренажера их брэнда, но без уточнений в каком качестве.
Тем не менее в понедельник Peloton отыграл 6%. В этот день вышел рекламный видеоролик с актером Крисом Нотом (умершим в сериале).
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