Курс евро вырос выше 88 рублей впервые с июля 2021 года
Курс евро вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
По состоянию на 14:58 мск 14 января европейская валюта подорожала до 88,02 рубля, а через несколько минут - до 88,04 рубля. Последний раз до такого значения курс евро достигал 20 июля 2021 года.
Ранее курс рубля резко снизился после заявления замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Курс евро вырос выше 88 рублей впервые с июля 2021 года
- Вирусолог назвал две причины для измерения антител к коронавирусу
- На Сахалине ввели режим ЧС на федеральной трассе
- Комик Слава Комиссаренко уехал из России
- Морозы до минус 12 градусов ожидаются в Москве на Крещение
- Лавров: Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство
- Лавров: Москва поддержит формат «3+3» по Закавказью
- Лавров: Терпению России пришел конец из-за действий Запада
- Россиянин Сотников выиграл ралли «Дакар 2022»
- Посольство РФ подтвердило гибель россиянки в ходе протестов в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru