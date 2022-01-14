Курс евро вырос выше 88 рублей впервые с июля 2021 года

Курс евро вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

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По состоянию на 14:58 мск 14 января европейская валюта подорожала до 88,02 рубля, а через несколько минут - до 88,04 рубля. Последний раз до такого значения курс евро достигал 20 июля 2021 года.

Ранее курс рубля резко снизился после заявления замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности, сообщает Ura.ru.

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