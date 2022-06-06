«Костюм на заказ!» Промышленную ипотеку назвали альтернативой индустриальным паркам

Промышленная ипотека позволит обрабатывающим предприятиям расширяться и менять локации, и она удобнее индустриальных парков, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков.

Ранее стало известно, что Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития проработают вопрос запуска в России промышленной ипотеки по ставке до 5%.