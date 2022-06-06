«Костюм на заказ!» Промышленную ипотеку назвали альтернативой индустриальным паркам

Ставку по промышленной ипотеке можно привязать к ключевой, при этом на сегодняшний день 5% - это неплохо, сказал в эфире НСН Максим Третьяков.

Промышленная ипотека позволит обрабатывающим предприятиям расширяться и менять локации, и она удобнее индустриальных парков, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков.

Ранее стало известно, что Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития проработают вопрос запуска в России промышленной ипотеки по ставке до 5%.

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«Должно быть много хороших и разных мер поддержки. Промышленная ипотека – это то, что пока отсутствовало в линейке, это деньги под создание промышленных площадок, вещь очень нужная. Во многих отраслях обрабатывающей промышленности бывает спад, тем не менее, идет рост производства. Это предполагает расширение производства, что очень часто в текущих ландшафтах сделать невозможно и надо развивать новые площадки. Это полезная мера, которая поможет предприятиям, которые планируют расширяться или переезжать», - сказал Третьяков.

При этом он объяснил на примере костюма, чем промышленная ипотека лучше промышленных парков.

«Индустриальные парки – это совсем другое. Для подавляющего большинства обрабатывающей промышленности это не совсем удобный формат, потому что любое производство имеет специфические требования. Промышленный парк – это офис для промышленности, всегда одно и то же – стол, стул компьютер, а когда мы говорим о конкретном производстве возникает разная энергетика и метраж. Например, если у вас линия непрерывного литья и прокатки, нужен длинный и узкий цех. Промышленный парк – это типовой костюм фабрики "Большевичка", а промышленная ипотека – это костюм Zegna на заказ, по вашей мерке», - отметил Третьяков.

При этом он высказал мнение, что ставку по промышленной ипотеке можно было бы привязать к ключевой.

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«Ставку, конечно, хотелось бы пониже, но в текущей ситуации 5% неплохо. Было бы интересно привязать ставку промышленной ипотеки к ключевой ставке, чтобы она составляла 50%. Например, 5% при 11% это интересно, а если ключевая ставка уйдет на 8%, то по ипотеке хотелось бы видеть 3-4%. Если ставка падает, то и ипотека падает. При этом я бы ограничил сверху – если ключевая ставка опять начнет расти, например, с 11 до 20%, то ипотека останется в прежних объемах. Ипотечные кредиты обычно долгие, это долгосрочные проекты и здесь, чем ниже кредит, тем больше желающих вкладываться в промышленную недвижимость», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в беседе с НСН высказал мнение, что антироссийские санкции дали толчок для развития в стране малого и среднего бизнеса.


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