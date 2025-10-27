Репетитор по Dota 2 в России зарабатывает до 120 тысяч рублей в месяц

Репетиторство по компьютерной игре Dota 2 может приносить в России доход от 30 до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал тренер с девятилетним опытом работы Станислав Шконда.

По словам специалиста, минимальные заработки приходятся на летние месяцы и периоды экзаменов, когда активность клиентов снижается. В сезоны турниров и в начале учебного года доход достигает 100-120 тысяч рублей. Репетитор отметил, что обучение по Dota 2 стало для него основным источником дохода, наряду с участием в киберспортивных соревнованиях.