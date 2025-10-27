Репетитор по Dota 2 в России зарабатывает до 120 тысяч рублей в месяц

Репетиторство по компьютерной игре Dota 2 может приносить в России доход от 30 до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал тренер с девятилетним опытом работы Станислав Шконда.

По словам специалиста, минимальные заработки приходятся на летние месяцы и периоды экзаменов, когда активность клиентов снижается. В сезоны турниров и в начале учебного года доход достигает 100-120 тысяч рублей. Репетитор отметил, что обучение по Dota 2 стало для него основным источником дохода, наряду с участием в киберспортивных соревнованиях.

Шконда играет в Dota 2 с детства и входит в число 700 лучших игроков мира. Он ранее выступал за полупрофессиональные команды, однако позже сосредоточился на аналитике и коучинге. Сейчас у него стабильно от семи до десяти постоянных учеников, а за четыре года занятий через его курсы прошли более двух тысяч человек.

Как рассказал тренер, среди его учеников чаще всего — молодые люди 14–25 лет, в основном школьники, студенты и специалисты из IT-сферы. Основные запросы связаны с повышением рейтинга (MMR), совершенствованием игровых навыков и подготовкой к участию в турнирах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Christophe Gateau / DPA
ТЕГИ:Компьютерные Игрыкиберспорт

