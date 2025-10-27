Ограничения на использование только российских автомобилей в такси для самозанятых приведут к всплеску преступности, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в беседе с НСН.

Бизнес попросил отложить требование по локализации такси для самозанятых и ИП. Инициативу первому зампреду правительства Денису Мантурову направил президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, введение нормы следует отсрочить до 2030 года. В письме говорится, что многие самозанятые водители такси не смогут поменять автомобиль на новый отечественный, так как стоимость машины зачастую в два раза выше подержанных аналогов. В организации также считают, что с марта будущего года с легального рынка пассажирских перевозок уйдут 200 тысяч водителей, к 2030 году цифра может достигнуть полумиллиона. Лисовский призвал согласиться с этой инициативой.