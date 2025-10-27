В Госдуме призвали защитить самозанятых таксистов от новых законов
Новый закон о локализации такси должен быть пересмотрен для самозанятых, заявил НСН Сергей Лисовский.
Ограничения на использование только российских автомобилей в такси для самозанятых приведут к всплеску преступности, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в беседе с НСН.
Бизнес попросил отложить требование по локализации такси для самозанятых и ИП. Инициативу первому зампреду правительства Денису Мантурову направил президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, введение нормы следует отсрочить до 2030 года. В письме говорится, что многие самозанятые водители такси не смогут поменять автомобиль на новый отечественный, так как стоимость машины зачастую в два раза выше подержанных аналогов. В организации также считают, что с марта будущего года с легального рынка пассажирских перевозок уйдут 200 тысяч водителей, к 2030 году цифра может достигнуть полумиллиона. Лисовский призвал согласиться с этой инициативой.
«Я надеюсь, что все-таки нам удастся убедить правительство, что таксопарки должны перейти на отечественные марки. Это понятно, потому что это профессиональные машины и, конечно, нам надо защитить собственного производителя. Во всем мире так и происходит. Но для этого надо четко разделить таксистов от самозанятых. Ввести в закон отдельную категорию для людей, которые смогут ездить на своей машине, но только как на подработке. Самозанятый — это просто частное лицо, которое иногда подрабатывает. Понятно, что пересесть на машину, с той, к которой он уже привык, он не может. К тому же,“АвтоВАЗ” выпускает в год 230 тысяч машин, а профессиональных таксистов у нас около миллиона. Тут понадобится несколько лет работы», — указал он.
Лисовский также добавил, что водители уйдут в криминал, если ничего не поменять в новом законе.
«Они не пересядут на «Жигули». Они уйдут в тень и будут работать, как и работали последние 20 лет. Таким образом, мы ничего хорошего не добьемся. Более того, мы криминализуем это направление. У нас после того, как появились агрегаторы, люди стали платить налоги, а количество преступлений в такси резко упало. Так как есть электронный след, понятно, кто кого и куда вызвал, кто куда поехал и так далее. А теперь все началось заново. Самозанятые стали уходить в частные Telegram-каналы. И опять начались преступления: на водителей нападают, на пассажиров», — подчеркнул он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал НСН, почему для автомобилей такси должны быть особые стандарты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над Брянской областью
- В Госдуме призвали защитить самозанятых таксистов от новых законов
- Россиия в ООН ответила США на упреки по поводу испытаний «Буревестника»
- ВСУ снова атаковали Белгородское водохранилище во время ремонтных работ
- Сатанист заказал футболиста: Кто стоит за похищением Андрея Мостового
- Двух участников массовой драки в ЖК «Прокшино» арестовали на два месяца
- Невролог напомнил, почему человек не создан для работы за ноутбуком
- Умер актер из «Утомленных солнцем» Андре Умански
- СК возбудил дело после крушения плавкрана в Севастополе
- «Рога и копыта» вместо курсов: Союз потребителей о стандарте онлайн-школ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru