Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 27 октября уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, атака произошла в промежутке между 18:00 и 20:00 мск. Все беспилотные летательные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над Брянской областью
- В Госдуме призвали защитить самозанятых таксистов от новых законов
- Россиия в ООН ответила США на упреки по поводу испытаний «Буревестника»
- ВСУ снова атаковали Белгородское водохранилище во время ремонтных работ
- Сатанист заказал футболиста: Кто стоит за похищением Андрея Мостового
- Двух участников массовой драки в ЖК «Прокшино» арестовали на два месяца
- Невролог напомнил, почему человек не создан для работы за ноутбуком
- Умер актер из «Утомленных солнцем» Андре Умански
- СК возбудил дело после крушения плавкрана в Севастополе
- «Рога и копыта» вместо курсов: Союз потребителей о стандарте онлайн-школ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru