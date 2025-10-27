Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 27 октября уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атака произошла в промежутке между 18:00 и 20:00 мск. Все беспилотные летательные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Брянской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с пассажирами

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

