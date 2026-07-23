Wildberries: Обсуждается возможность введения налоговых каникул для пострадавших продавцов

По ее словам, с ФНС России обсуждались разработки меры по облегчению налогов для пострадавших предпринимателей. «Не в плане, что их отменят, а в плане того, что там, возможно, будет предоставлена какая-то отсрочка и так далее», — указала Ким. Отмечается, что компания уже обратилась в профильные госорганы «чтобы помочь разработать меры».

Также стало известно, что Wildberries начал проводить первые выплаты продавцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

