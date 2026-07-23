Лучший футболист ЧМ Родри перенесет операцию на спине
23 июля 202607:34
Юлия Савченко
Игроку сборной Испании по футболу и английского клуба «Манчестер Сити» Родри сделают операцию на спине. Об этом пишет The Athletic.
Сроки возвращения спортсмена на поле не называются.
Родри 30 лет, он представляет «Манчестер Сити» с 2019 года. Ранее игрок в составе сборной Испании выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком мундиаля, напоминает 360.ru.
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