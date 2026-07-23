Попова: Вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно

Запаса российских вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона будет достаточно. Об этом рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, отечественные производители готовят достаточный запас трехвалентных и четырехвалентных препаратов.

«Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена... не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный», - заявила Попова.

Как отметила глава Роспотребнадзора, прививать от гриппа будут в первую очередь детей, пенсионеров, людей с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также представителей профессий, предполагающих большое количество контактов с другими людьми. Попова призвала делать прививки, начиная с сентября.

Также руководитель Роспотребнадзора обратила внимание на новости об эпидосложнениях по гриппу в некоторых странах южного полушария. По словам Поповой, эти данные «тревожат», но специалисты внимательно следят за ситуацией.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о сезонном подъеме заболеваемости гриппом на Бали, пишет Ura.ru.

