Попова: Вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно
Запаса российских вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона будет достаточно. Об этом рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, отечественные производители готовят достаточный запас трехвалентных и четырехвалентных препаратов.
«Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета, все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена... не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный», - заявила Попова.
Как отметила глава Роспотребнадзора, прививать от гриппа будут в первую очередь детей, пенсионеров, людей с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также представителей профессий, предполагающих большое количество контактов с другими людьми. Попова призвала делать прививки, начиная с сентября.
Также руководитель Роспотребнадзора обратила внимание на новости об эпидосложнениях по гриппу в некоторых странах южного полушария. По словам Поповой, эти данные «тревожат», но специалисты внимательно следят за ситуацией.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о сезонном подъеме заболеваемости гриппом на Бали, пишет Ura.ru.
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