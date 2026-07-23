В результате атаки ВСУ на Воронежскую область есть пострадавшие

Пострадавшие в результате атаки ВСУ зафиксированы в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в мессенджере «Макс».

При атаке ВСУ на Ялту пострадали 17 человек

Как отметил губернатор, в течение ночи силы ПВО отражали атаку противника на гражданские объекты.

«У нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб», - указал Гусев.

Ранее в Горловке Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ пострадали пять сотрудников коммунального предприятия, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУВоронежская Область

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