В результате атаки ВСУ на Воронежскую область есть пострадавшие
23 июля 202607:50
Юлия Савченко
Пострадавшие в результате атаки ВСУ зафиксированы в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в мессенджере «Макс».
Как отметил губернатор, в течение ночи силы ПВО отражали атаку противника на гражданские объекты.
«У нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб», - указал Гусев.
Ранее в Горловке Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ пострадали пять сотрудников коммунального предприятия, напоминает 360.ru.
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