СМИ: США готовятся расширить операцию против Ирана

По данным издания, туда перебрасывают военнослужащих и вооружения, готовясь к возможному расширению боевых действий. За неделю на Ближний Восток с баз в США были переброшены силы специальных операций. Более 150 медиков прибыли в медицинский центр Ландштуля в Германии - основное место, куда направляют американских военных, получивших ранения в ходе боев на Ближнем Востоке.

Эскадрильи истребителей были размещены на авиабазах по всему региону, бомбардировщики на базах в США и в Великобритании переведены в состояние повышенной готовности.

Газета указала, что полномасштабная война с Тегераном грозит Вашингтону дальнейшим истощением запасов боеприпасов и новыми потрясениями на мировом нефтяном рынке.

Ранее стало известно, что союзники США призывают Трампа начать наземное вторжение в Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

