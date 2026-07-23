СМИ: США готовятся расширить операцию против Ирана
Американские военные наращивают свою группировку на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, туда перебрасывают военнослужащих и вооружения, готовясь к возможному расширению боевых действий. За неделю на Ближний Восток с баз в США были переброшены силы специальных операций. Более 150 медиков прибыли в медицинский центр Ландштуля в Германии - основное место, куда направляют американских военных, получивших ранения в ходе боев на Ближнем Востоке.
Эскадрильи истребителей были размещены на авиабазах по всему региону, бомбардировщики на базах в США и в Великобритании переведены в состояние повышенной готовности.
Газета указала, что полномасштабная война с Тегераном грозит Вашингтону дальнейшим истощением запасов боеприпасов и новыми потрясениями на мировом нефтяном рынке.
Ранее стало известно, что союзники США призывают Трампа начать наземное вторжение в Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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