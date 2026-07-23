В Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялась в Маниле. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По данным СМИ, инициатором встречи стали США.

Перед началом переговоров с Лавровым Рубио не стал отвечать на вопросы журналистов. Он не прокомментировал, будет ли обсуждать с Лавровым предполагаемую помощь Москвы Ирану в конфликте с Соединенными Штатами, пишет 360.ru.

Переговоры сторон продолжались 35 минут, в графике американского госсекретаря на обсуждения с главой российского МИД было отведено около получаса.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал НСН, что Россия готова к диалогу и к нормализации отношений с США, у стран есть «масса вопросов, которые мы можем позитивно решать».

