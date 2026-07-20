Wildberries сохранит выплаты сотрудникам складов при эвакуациях
Сотрудники логистических центров Wildberries будут получать привычный уровень выплат в случае проведения эвакуаций. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании WB и Russ, пишет ТАСС.
На всех логистических объектах компании в России вводятся новые правила. Они будут применяться при возникновении нештатных ситуаций, которые требуют временной приостановки работы и эвакуации персонала.
Компания пересмотрела размер вознаграждения, чтобы компенсировать работникам складов выплаты, не полученные за время, затраченное на эвакуацию. Благодаря этому привычный уровень дохода сохранится даже при временной приостановке выполнения заданий по соображениям безопасности.
Накануне в Wildberries озвучили меры поддержки продавцов, пострадавших от атак ВСУ на склады компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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