Wildberries сохранит выплаты сотрудникам складов при эвакуациях

Сотрудники логистических центров Wildberries будут получать привычный уровень выплат в случае проведения эвакуаций. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании WB и Russ, пишет ТАСС.

На всех логистических объектах компании в России вводятся новые правила. Они будут применяться при возникновении нештатных ситуаций, которые требуют временной приостановки работы и эвакуации персонала.