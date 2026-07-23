Журналист Карлсон: Американцев арестовывают по возвращении из России
Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что граждан США арестовывают по возвращении из поездок в Россию.
Об этом он заявил подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид. «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого (поездки в Россию). И людей арестовывают на обратном пути», - указал журналист.
Он утверждает, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, не раскрыв подробности. При этом Карлсон отметил, что визу Москва ему выдала.
Ранее журналист вышел из Республиканской партии и обвинил президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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