В Ульяновской области беспилотники атаковали объект ТЭК
23 июля 202607:22
Юлия Савченко
Украинские БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.
Инцидент произошел в Новоспасском районе. После атаки начался пожар.
«На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор на платформе «Макс».
Ранее в Армавире Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий, погиб один человек, пишет 360.ru.
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