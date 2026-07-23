В Ульяновской области беспилотники атаковали объект ТЭК

Украинские БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

Число погибших при атаке БПЛА на Кубани выросло до двух человек

Инцидент произошел в Новоспасском районе. После атаки начался пожар.

«На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор на платформе «Макс».

Ранее в Армавире Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий, погиб один человек, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиУльяновская Область

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