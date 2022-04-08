Компания Dr. Oetker объявила о прекращении работы в России

Германский производитель продуктов питания Dr. Oetker объявил, что на фоне событий на Украине руководством было принято решение о полном прекращении работы в России, сообщает пресс-служба предприятия.

В России упаковки продуктов стали меньше из-за роста цен

В сообщении напомнили, что экспорт в Россию, а также инвестиции в свою российскую дочернюю компанию были закрыты сразу после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

«Dr. Oetker передаёт право собственности своим российским управляющим директорам, тем самым прекращая всю свою деятельность в России», - подчеркнули в пресс-службе.

В германской компании добавили, что завод компании в Белгороде будет продан его российскому руководству.

Ранее крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков – швейцарский концерн Nestle приостановил поставку в Россию своей продукции, за исключением детского и здорового питания.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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