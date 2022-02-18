В России упаковки продуктов стали меньше из-за роста цен
Российские производители начали уменьшать размеры упаковок продуктов питания из-за роста цен, пишет «Коммерсантъ».
Как отметил источник издания в одной из розничных сетей, компания Nestle уменьшила вес упаковки шоколада одной из марок с 85 до 82 граммов, растворимого кофе — с 95 до 85 граммов. В свою очередь, компания Danone снизила объем питьевых йогуртов (с 270 до 260 граммов), упаковка макаронных изделий марки «Макфа» стала легче на 50 граммов (400 вместо 450), а пиво Heineken уменьшилось в объеме с 0,45 или 0,5 до 0,43 литра.
По данным исследующей потребительское поведение компании NielsenIQ, более 20% всех новых позиций в молочной категории составляют продукты со сниженным объемом. Как указали в сети магазинов «Верный», снижение размеров упаковки позволяет не менять конечную цену на товар и сохранить спрос. В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев отметил, что снижение объема упаковки менее заметно для потребителя, чем повышение цен, и интерес покупателя к бренду с большей вероятностью останется прежним.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- В России упаковки продуктов стали меньше из-за роста цен
- Умерла вдова Кира Булычева писатель-фантаст Кира Сошинская
- Автоколонна Минобороны России вышла из зоны учений
- Экс-прокурору Норильска дали 11 лет колонии за взяточничество
- Новый НТЦ появится в Калининграде
- У берегов Греции загорелся пассажирский паром
- Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным
- Череда суперциклонов придет в Европейскую Россию
- Володин заявил о геноциде в Донбассе
- Байден прервал поездку в Огайо из-за событий в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru