Nestle прекращает поставки продукции в Россию

Крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков – швейцарский концерн Nestle приостановил поставку в Россию своей продукции, за исключением детского и здорового питания, а также лечебных кормов для домашних животных, сообщает компания.

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Отдельно указывается, что брэнд Nespresso, под которым выпускаются кофемашины и кофе-капсулы к ним, полностью уходит с российского рынка.

Концерн уже приостановил все инвестиции в Россию и отказался от телевизионной и радиорекламы.

При этом в руководстве компании обещали, что все российские фабрики Nestle продолжают работу в штатном режиме.

Ранее компания McDonald's подтвердила, что намерена временно приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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