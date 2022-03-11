Nestle прекращает поставки продукции в Россию

Отдельно указывается, что брэнд Nespresso, под которым выпускаются кофемашины и кофе-капсулы к ним, полностью уходит с российского рынка.

Концерн уже приостановил все инвестиции в Россию и отказался от телевизионной и радиорекламы.

При этом в руководстве компании обещали, что все российские фабрики Nestle продолжают работу в штатном режиме.

Ранее компания McDonald's подтвердила, что намерена временно приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта.

