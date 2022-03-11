Nestle прекращает поставки продукции в Россию
Крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков – швейцарский концерн Nestle приостановил поставку в Россию своей продукции, за исключением детского и здорового питания, а также лечебных кормов для домашних животных, сообщает компания.
Отдельно указывается, что брэнд Nespresso, под которым выпускаются кофемашины и кофе-капсулы к ним, полностью уходит с российского рынка.
Концерн уже приостановил все инвестиции в Россию и отказался от телевизионной и радиорекламы.
При этом в руководстве компании обещали, что все российские фабрики Nestle продолжают работу в штатном режиме.
Ранее компания McDonald's подтвердила, что намерена временно приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта.
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