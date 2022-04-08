Komatsu объявила о приостановке поставок и производства в России

В сообщение говорится, что также приостанавливается производство гидравлических экскаваторов и самосвалов на предприятии в Ярославле.

В корпорации заявили, что решение в связи с проведением специальной военной операцией РФ на Украине, а также из-за нарушения цепочек поставок и неопределенностью экономических условий в России в будущем.

Ранее о временной приостановке деятельности в РФ объявила выпускающая компьютерную технику тайваньская компания Acer.

