Komatsu объявила о приостановке поставок и производства в России

Японская транснациональная корпорация Komatsu объявила о приостановке поставок продукции в РФ, сообщает пресс-служба концерна.

Intel приостановила деятельность в России

В сообщение говорится, что также приостанавливается производство гидравлических экскаваторов и самосвалов на предприятии в Ярославле.

В корпорации заявили, что решение в связи с проведением специальной военной операцией РФ на Украине, а также из-за нарушения цепочек поставок и неопределенностью экономических условий в России в будущем.

Ранее о временной приостановке деятельности в РФ объявила выпускающая компьютерную технику тайваньская компания Acer.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БизнесУкраинаРоссияЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры