Компания Acer объявила о приостановке своей деятельности в России
8 апреля 202215:11
Выпускающая компьютерную технику тайваньская компания Acer объявила о временной приостановке деятельности в России, сообщает пресс-служба компании.
В заявлении Acer говорится, что решение было принято «в связи с последними событиями» на Украине.
Ранее американская компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России, сообщает RT.
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8 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru