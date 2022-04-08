Компания Acer объявила о приостановке своей деятельности в России

Евросоюз принял пятый блок санкций против России В Западном военном округе подтвердили крушение истребителя-перехватчика МиГ-31 Песков назвал «постыдным» решение латвийских властей, которые запретили празднование Дня Победы в стране Pink Floyd выпустила песню про конфликт России и Украины