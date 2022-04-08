Компания Acer объявила о приостановке своей деятельности в России

Выпускающая компьютерную технику тайваньская компания Acer объявила о временной приостановке деятельности в России, сообщает пресс-служба компании.

Intel приостановила деятельность в России

В заявлении Acer говорится, что решение было принято «в связи с последними событиями» на Украине.

Ранее американская компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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