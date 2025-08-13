Минцифры назвало условие для разблокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Иностранные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) отказываются соблюдать требования российского законодательства. Об этом заявили в Минцифры РФ.

Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

В ведомстве указали, что платформы не предоставляют российским правоохранителям информацию, связанную с массовыми случаями мошенничества, а также по фактам планирования и совершения терактов на территории РФ.

Отмечается, что решение Роскомнадзора о блокировке голосовых вызовов в указанных мессенджерах позволит снизить активность мошенников и сделать общение в интернете безопаснее.

«Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства», - указали в Минцифры.

Также в министерстве обратили внимание, что пользователям «доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой».

Ранее в УБК МВД РФ заявили, что через мессенджеры злоумышленники побуждают детей к поджогам и диверсиям, сообщает RT.

ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
