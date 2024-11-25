«Карты ОАЭ и крипта»: Чем расплатятся россияне после запрета UnionPay за границей

«Я думаю, Газпромбанк максимально пытается помочь клиентам, предлагает варианты, не связанные с самим банком. Обычно банки всячески стараются минимизировать тот удар, который наносят их клиентам введенные санкции», - рассказал он.

В свою очередь финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН в качестве альтернативного способа оплаты назвал криптовалюту.

«То, что США в последние дни ввели очень жесткие SDN-санкции против 50 российских банков, - это действительно очень неприятное событие. И причем сразу против 50 банков и прежде всего системообразующих. Если в данном случае банк Дом.РФ больше для внутреннего использования, то Газпромбанк - это был, по сути, банк, который в некоторых вопросах даже замещал Центробанк. Он носил просто стратегическое, системное значение для нашей экономики, в частности, для расчетов за газ, за экспортные товары и так далее. Что касается альтернативных вариантов оплаты, во-первых, это криптовалюта. К сожалению, или к счастью, нас заставляют все больше и больше ее использовать. Во-вторых, если говорить про россиян как физических лиц, наверное, им все больше придется использовать дружественные юрисдикции, например, те же самые Эмираты. То есть открывать там счета, брать резидентство, пользоваться их картами. Что касается Газпромбанка, я думаю, что ребята уже нашли какие-то варианты, потому что они все-таки понимали, что это может рано или поздно произойти», - рассказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает санкции США против Газпромбанка, как попытку помешать поставкам российского газа в Евросоюз, и обязательно примет ответные меры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

