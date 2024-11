«Карты ОАЭ и крипта»: Чем расплатятся россияне после запрета UnionPay за границей

Остановка обслуживания карт UnionPay Газпромбанка за рубежом, безусловно, связана с недавними санкциями США, а россияне для оплаты за границей смогут использовать карты, открытые в дружественных иностранных государствах. Об этом НСН заявил генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

Банки Китая Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China, а также банки в Индии, Аргентине, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Катаре перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка. Снять наличные и расплатиться через них больше нельзя, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецкой банковской сфере. По словам источника, прекращение обслуживания карт произошло в автоматическом режиме. Грибанов отметил, что гражданам РФ при поездке заграницу обязательно надо продумать план Б для возможности расплачиваться.