«Карты ОАЭ и крипта»: Чем расплатятся россияне после запрета UnionPay за границей
Россияне привыкли к сложностям с оплатой за рубежом и активно открывают счета в Дубае, Казахстане и Киргизии, пользуясь их картами, заявил НСН Юрий Грибанов, а Евгений Коган рассказал НСН, что нужно переходить на криптовалюту.
Остановка обслуживания карт UnionPay Газпромбанка за рубежом, безусловно, связана с недавними санкциями США, а россияне для оплаты за границей смогут использовать карты, открытые в дружественных иностранных государствах. Об этом НСН заявил генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.
Банки Китая Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China, а также банки в Индии, Аргентине, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Катаре перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка. Снять наличные и расплатиться через них больше нельзя, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецкой банковской сфере. По словам источника, прекращение обслуживания карт произошло в автоматическом режиме. Грибанов отметил, что гражданам РФ при поездке заграницу обязательно надо продумать план Б для возможности расплачиваться.
«Очевидно, санкции США стали причиной того, что UnionPay перестал функционировать. Россияне уже успели привыкнуть к тому, что оплата за рубеж и за рубежом является нетривиальной задачей, требующей дополнительных усилий. Ну и главное, перед тем, как ехать в другую страну, важно убедиться, в том, что твои платежные средства будут там работать и что нужно иметь какой-то план Б. Поэтому те, кто много путешествует и активно взаимодействует с контрагентами за периметрами российской юрисдикции, конечно, уже привыкли к тому, что это не так просто. В крайнем случае, есть наличные, которые принимают во всем мире. Есть разные финтех-проекты, они запускаются в дружественных странах и дают возможность альтернативно оплачивать покупки, находясь за рубежом. Ну и, конечно, самое популярное средство платежа за рубежом — это карточка другой страны, открытая гражданином России. Их открывают в Казахстане, в Кыргызстане, в Белоруссии, в Турции, в Дубае», - пояснил он.
Что касается санкций в отношении Газпромбанка, Грибанов уверен, что кредитная организация найдет способы, как помочь своим клиентам.
«Я думаю, Газпромбанк максимально пытается помочь клиентам, предлагает варианты, не связанные с самим банком. Обычно банки всячески стараются минимизировать тот удар, который наносят их клиентам введенные санкции», - рассказал он.
В свою очередь финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН в качестве альтернативного способа оплаты назвал криптовалюту.
«То, что США в последние дни ввели очень жесткие SDN-санкции против 50 российских банков, - это действительно очень неприятное событие. И причем сразу против 50 банков и прежде всего системообразующих. Если в данном случае банк Дом.РФ больше для внутреннего использования, то Газпромбанк - это был, по сути, банк, который в некоторых вопросах даже замещал Центробанк. Он носил просто стратегическое, системное значение для нашей экономики, в частности, для расчетов за газ, за экспортные товары и так далее. Что касается альтернативных вариантов оплаты, во-первых, это криптовалюта. К сожалению, или к счастью, нас заставляют все больше и больше ее использовать. Во-вторых, если говорить про россиян как физических лиц, наверное, им все больше придется использовать дружественные юрисдикции, например, те же самые Эмираты. То есть открывать там счета, брать резидентство, пользоваться их картами. Что касается Газпромбанка, я думаю, что ребята уже нашли какие-то варианты, потому что они все-таки понимали, что это может рано или поздно произойти», - рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает санкции США против Газпромбанка, как попытку помешать поставкам российского газа в Евросоюз, и обязательно примет ответные меры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: При наезде на пешеходов в Челябинске пострадал вратарь фарм-клуба «Трактор»
- СМИ: У Егора Крида обнаружили около 400 штрафов за нарушение ПДД
- В «Ельцин Центре» отменили выступление правнучки Хрущева
- Мировые цены на арабику достигли нового максимума
- С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек, 17 пропали без вести
- Рябков: Применение «Орешника» не имеет отношения к ограничениям по ДСНВ
- Гладков заявил, что Белгородская область рискует потерять жителей
- Названа основная версия причины возгорания российского SSJ-100 в Анталье
- Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины от бешенства
- Лондон ввел санкции против 30 танкеров за перевозку российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru