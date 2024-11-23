СМИ: ОАЭ и Таиланд прекратили обслуживать карты Газпромбанка Union Pay
23 ноября 202414:41
ОАЭ и Таиланд вслед за Турцией прекратили обслуживать карты Газпромбанка Union Pay, пишут СМИ.
По данным СМИ, при попытке воспользоваться пластиком банкоматы эмиратских и тайских финансовых организаций выводят на экран уведомление о технической ошибке. В нем сказано, что карта неактивна или заблокирована.
В четверг Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, введенных в том числе в отношении Газпромбанка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вскоре он объявил, что санкции не повлияют на его работу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru