СМИ: ОАЭ и Таиланд прекратили обслуживать карты Газпромбанка Union Pay

По данным СМИ, при попытке воспользоваться пластиком банкоматы эмиратских и тайских финансовых организаций выводят на экран уведомление о технической ошибке. В нем сказано, что карта неактивна или заблокирована.

В четверг Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, введенных в том числе в отношении Газпромбанка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вскоре он объявил, что санкции не повлияют на его работу.

