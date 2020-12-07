Кабмин предложил упростить получение вычетов НДФЛ
7 декабря правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс, подготовленный министерством финансов, пишут «Известия».
В настоящее время, чтобы получить деньги от государства, в налоговые органы необходимо подать декларации по НДФЛ и подтверждающие документы. В случае принятия проекта, россиянину потребуется только оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика и пропадет необходимость документально подтверждать свои права на выплаты.
Как считают в Минфине, инициатива пойдет на пользу не только населению, но и снизит издержки банков, которые готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета.
Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.
Это позволит привлечь дополнительные 60 млрд рублей в 2021 году, которые планируется направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
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