Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на сверхдоходы

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год, передает ТАСС.

Это позволит привлечь дополнительные 60 млрд рублей в 2021 году, которые планируется направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

В дальнейшем эта цифра будет расти. Так, налоговые поступления по этой статье дохода в 2022 году составят 64 млрд рублей, в 2023 году - 68,5 млрд рублей, эти средства уже заложены в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, передает Газета.ру.

При этом ставка налога в 13% сохранится для доходов резидентов РФ от продажи имущества, при получении дара в виде недвижимости, доходов от страховых и пенсионных выплат.

