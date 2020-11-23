Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на сверхдоходы
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год, передает ТАСС.
Это позволит привлечь дополнительные 60 млрд рублей в 2021 году, которые планируется направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
В дальнейшем эта цифра будет расти. Так, налоговые поступления по этой статье дохода в 2022 году составят 64 млрд рублей, в 2023 году - 68,5 млрд рублей, эти средства уже заложены в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, передает Газета.ру.
При этом ставка налога в 13% сохранится для доходов резидентов РФ от продажи имущества, при получении дара в виде недвижимости, доходов от страховых и пенсионных выплат.
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