Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию
Посол Италии Джорджио Стараче обсудил с Россельхознадзором возвращение производителей кормов для домашних животных на российский рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По информации СМИ, итальянский посол выразил обеспокоенности отсутствием поставок в Россию кормов для питомцев из Италии. Стараче обратился к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой обсудить вопрос поставок за столом переговоров. Встреча прошла сегодня, отмечает агентство.
Итальянский посол во время переговоров отметил желание компаний Италии, специализирующихся на производстве корма для домашних животных, вернуться на российский рынок. Он также подтвердил готовность компаний соответствовать требованиям и законодательству России.
Ранее ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с НСН заявил, что в России сегодня нет достойной альтернативы ветеринарному наркозу, некоторым кормам и вакцинам для животных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп исключил отправку войск США на Украину
- Никарагуа готова платить за российскую пшеницу рублями и кордобами
- Захарова: Россия сожалеет о ранении колумбийцев в Краматорске
- Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО
- Зеленский понадеялся начать переговоры о членстве в ЕС в ближайшие полгода
- В Москве арестовали задержанную в ЛНР гражданку Украины
- В ЕС назвали условие для внесения ЧВК «Вагнер» в террористический список
- Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию
- Полиция Ростова изъяла оружие и технику, оставшиеся после ухода «Вагнера»
- WSJ: США близки к поставке Украине ракет ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru