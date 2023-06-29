Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию

По информации СМИ, итальянский посол выразил обеспокоенности отсутствием поставок в Россию кормов для питомцев из Италии. Стараче обратился к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой обсудить вопрос поставок за столом переговоров. Встреча прошла сегодня, отмечает агентство.

Итальянский посол во время переговоров отметил желание компаний Италии, специализирующихся на производстве корма для домашних животных, вернуться на российский рынок. Он также подтвердил готовность компаний соответствовать требованиям и законодательству России.

Ранее ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с НСН заявил, что в России сегодня нет достойной альтернативы ветеринарному наркозу, некоторым кормам и вакцинам для животных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

