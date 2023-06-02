«Нужна альтернатива!»: Запрет импорта препаратов для животных навредит качеству услуг
В России сегодня нет достойной альтернативы ветеринарному наркозу, некоторым кормам и вакцинам для животных, сказал НСН Михаил Шеляков.
Необходимо провести полноценные клинические, токсикологические и биологические испытания отечественных ветеринарных лекарств, прежде чем запрещать импорт зарубежных препаратов. Об этом НСН заявил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
Ранее комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран. Сенаторы предложили ввести повышенные пошлины в размере 35% на импорт фармакологии для животных. Об этом сообщило издание «Известия». По словам Шелякова, некоторые зарубежные ветпрепараты сегодня не имеют аналогов в России.
«Прежде чем что-то запрещать, нужно развивать что-то свое. Например, в ветеринарии нет российского наркоза, только импортный. Если он исчезнет, вместе с ним пропадет и вся серьезная ветеринарная хирургия, кроме небольших операций, которые можно проводить под местным обезболиванием. То же касается и вакцин — хотя они у нас и есть, но отечественные вакцины дают право уехать лишь в очень ограниченное число стран. Поэтому люди тоже всеми правдами и неправдами стараются прививать питомцев импортными препаратами. Исчезли некоторые корма, которые назначаются животным по состоянию здоровья, альтернативы им у нас тоже нет. Конечно, проводятся эксперименты, придумываются альтернативные схемы и так далее, но практика запретов может негативно повлиять и на ветеринарный рынок, и на качество услуг. Надо проводить полноценные клинические, токсикологические, биологические испытания в полном объеме, чтобы доказать, что наши препараты ничуть не хуже, а то и лучше, чем импортные аналоги. Потом уже можно будет запрещать импорт», — сказал ветеринар.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на столичных площадках для выгула собак будут работать более 120 пунктов бесплатной вакцинации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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