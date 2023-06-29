В России начнут конфискацию животных за жестокое обращение с ними

В России могут конфисковывать домашних и диких животных за жестокое обращение с ними, сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона, который подготовил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат от «Единой России» Владимир Бурматов.

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Инициативу поддерживают в других фракциях. По словам специалистов, таким людям нужно запретить на длительный срок повторно заводить животных.

Сегодня за жестокость к животным предусмотрены штрафы в 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Однако питомец остается у хозяина.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил штрафы за выброшенных животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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