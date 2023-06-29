В России начнут конфискацию животных за жестокое обращение с ними

Инициативу поддерживают в других фракциях. По словам специалистов, таким людям нужно запретить на длительный срок повторно заводить животных.

Сегодня за жестокость к животным предусмотрены штрафы в 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Однако питомец остается у хозяина.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил штрафы за выброшенных животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

