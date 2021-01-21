Исследование: большинство вкладчиков выбирают банк по репутации
75 процентов российских вкладчиков выбирают банк по репутации и надежности, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование РГС Банка и НАФИ.
62% опрошенных россиян в качестве важного для себя критерия отмечают прозрачные, понятные условия продуктов финансовых учреждений, 55% - качество и удобство обслуживания, а 50% обращают внимание на сеть отделений и банкоматов.
Говоря об удобстве и качестве обслуживания, большинство вкладчиков указали удобный интернет - или мобильный банк как основной критерий при выборе банка. Такой ответ дали 76% и 75% соответственно.
Тем временем, уровень одобрения кредитов российскими банками стал рекордно низким за последние три года.
Опрошенные эксперты отметили, что ужесточение кредитной политики банков связано не только с коронавирусом, но и ростом долговой нагрузки, а также закредитованностью наиболее уязвимых групп заемщиков.
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