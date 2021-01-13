Банки в России выступили против раскрытия ими причин отказов в кредитах
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах, передает Ura.ru.
Реакцию банковского сообщества вызвал законопроект с поправками в закон о потребительском кредите, который рассмотрят в феврале. По их мнению, это угрожает интересам кредиторов. Такая позиция изложена в письме Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
Сейчас банки могут отказать в кредите без объяснения причин и они настаивают на сохранении этой практики, так как это может раскрыть скоринговые модели банков, которые у всех различны и являются коммерческой тайной. При этом объяснение клиенту, почему именно он получил отказ, зачастую не поможет ему по жизни, так как эти методики расчета платежеспособности клиента различны и учитывают множество факторов, зачастую неочевидных для потребителя. Также это создаст огромный поток жалоб от заемщиков в ЦБ, суды и финансовому омбудсмену.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать слова «лайкать» и «лузер»
- Четверть всех генетических мутаций в Европе зарегистрированы в геноме украинцев
- Экономист предупредил, что в 2022 году россиян могут оставить без индексации пенсий
- В ВОЗ заметили снижение заболеваемости COVID-19 в России
- Банки в России выступили против раскрытия ими причин отказов в кредитах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru