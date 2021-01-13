Банки в России выступили против раскрытия ими причин отказов в кредитах

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах, передает Ura.ru.

Минюст может получить доступ к банковской тайне россиян

Реакцию банковского сообщества вызвал законопроект с поправками в закон о потребительском кредите, который рассмотрят в феврале. По их мнению, это угрожает интересам кредиторов. Такая позиция изложена в письме Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Сейчас банки могут отказать в кредите без объяснения причин и они настаивают на сохранении этой практики, так как это может раскрыть скоринговые модели банков, которые у всех различны и являются коммерческой тайной. При этом объяснение клиенту, почему именно он получил отказ, зачастую не поможет ему по жизни, так как эти методики расчета платежеспособности клиента различны и учитывают множество факторов, зачастую неочевидных для потребителя. Также это создаст огромный поток жалоб от заемщиков в ЦБ, суды и финансовому омбудсмену.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЭкономикаБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры