Банки в России выступили против раскрытия ими причин отказов в кредитах

Реакцию банковского сообщества вызвал законопроект с поправками в закон о потребительском кредите, который рассмотрят в феврале. По их мнению, это угрожает интересам кредиторов. Такая позиция изложена в письме Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Сейчас банки могут отказать в кредите без объяснения причин и они настаивают на сохранении этой практики, так как это может раскрыть скоринговые модели банков, которые у всех различны и являются коммерческой тайной. При этом объяснение клиенту, почему именно он получил отказ, зачастую не поможет ему по жизни, так как эти методики расчета платежеспособности клиента различны и учитывают множество факторов, зачастую неочевидных для потребителя. Также это создаст огромный поток жалоб от заемщиков в ЦБ, суды и финансовому омбудсмену.

