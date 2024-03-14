«Рекордная конкуренция»: Российские бренды одежды заняли больше половины рынка

Ранее «Коммерсант» сообщил, что рост спроса на одежду и обувь в онлайне стимулирует интернет-магазины дополнять ассортимент своими брендами. Lamoda в апреле 2024 намерен представить собственные марки одежды в среднем ценовом сегменте. Ульянов заметил, что подобная ниша является одной из самых конкурентных на российском рынке.

«С середины 2023 года конкуренция между российскими марками развивается более активно. Уход западных брендов стал мотивацией обратить внимание на российские аналоги — особенно в среднем и низкоценовом сегментах. Хотя многие западные бренды по факту не ушли, а поменяли каналы продаж, что стало дополнительным фактором конкуренции. При этом сегодня 50-55% рынка занимают российские бренды. Еще не менее трети — это «переименованные» или афиллированные западные марки. Остальное — продукция компаний из дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья. Причем этот сегмент со второй половины 2023 года показывает наиболее активный рост», - сказал он.