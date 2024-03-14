«Рекордная конкуренция»: Российские бренды одежды заняли больше половины рынка
Российские бренды одежды занимают около 55% рынка, при этом потребители чаще отдают предпочтение среднему, либо низкоценовому сегменту, сказал НСН Игорь Ульянов.
Россияне все чаще выбирают для себя бюджетные российские бренды одежды, что рекордно увеличивает конкуренцию в этой нише, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что рост спроса на одежду и обувь в онлайне стимулирует интернет-магазины дополнять ассортимент своими брендами. Lamoda в апреле 2024 намерен представить собственные марки одежды в среднем ценовом сегменте. Ульянов заметил, что подобная ниша является одной из самых конкурентных на российском рынке.
«С середины 2023 года конкуренция между российскими марками развивается более активно. Уход западных брендов стал мотивацией обратить внимание на российские аналоги — особенно в среднем и низкоценовом сегментах. Хотя многие западные бренды по факту не ушли, а поменяли каналы продаж, что стало дополнительным фактором конкуренции. При этом сегодня 50-55% рынка занимают российские бренды. Еще не менее трети — это «переименованные» или афиллированные западные марки. Остальное — продукция компаний из дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья. Причем этот сегмент со второй половины 2023 года показывает наиболее активный рост», - сказал он.
По словам собеседника НСН, российские покупатели проявляют особый интерес к более бюджетным отечественным брендам.
«В 2022 и 2023 году продажи российских магазинов одежды «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia выросли примерно на 20-30%. Продажи дисконтных сетей также увеличились более чем на треть, тенденция сохраняется в текущем году. То есть, ценовой фактор всё больше влияет на динамику конкуренции. Это вынуждает компании активнее использовать низкоценовые распродажи и более гибкую ценовую политику», - пояснил эксперт.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил «Радиоточке НСН», что с уходом зарубежных брендов, компании России и дружественных стран быстро смогли занять пустующие ниши.
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