Торговые центры РФ назвали преемника Zara разочарованием года

Ассоциация провела опрос среди управляющих ТЦ об итогах работы зарубежных торговых сетей, сменивших бренд и при этом продолжающих деятельность.

«Наибольшим разочарованием ... оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга. Среди причин низких продаж указывают узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабую рекламную поддержку», — отметил Люлин.

Также арендодатели оказались недовольны брендами Obuv (CCC); сменившими магазины польской группы LPP марками RE, СИН, CR, XC, MO; Motherbear (экс-Mothercare).

Кроме того, управляющих ТЦ разочаровала сеть «Вкусно - и точка» (бывший McDonald's). При этом рестораны заняли первое место в рейтинге лучших переоткрытий. В список вошли также Rostics, «Л'Окситан», бренды LPP и Sneaker Box.

Люлин допустил, что ТЦ в течение следующего года будут искать варианты замены арендаторов, продажи которых с квадратного метра оказались ниже, чем у их предшественников.

«На смену им в хороших локациях будут приходить другие магазины. Думаю, что основными претендентами на вкусные места станут российские магазины: MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, а также турки KOTON, LC WAIKIKI, Colin's», — считает вице-президент СТЦ.

Компания Inditex приостановила работу в России в марте прошлого года, напоминает Свободная пресса. Испанской группе принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho.

