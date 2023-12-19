Торговые центры РФ назвали преемника Zara разочарованием года
Управляющие торговых центров РФ назвали бренды, сменившие Zara и другие магазины испанской группы Inditex, разочарованием года. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, передает РИА Недвижимость.
Ассоциация провела опрос среди управляющих ТЦ об итогах работы зарубежных торговых сетей, сменивших бренд и при этом продолжающих деятельность.
«Наибольшим разочарованием ... оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга. Среди причин низких продаж указывают узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабую рекламную поддержку», — отметил Люлин.
Также арендодатели оказались недовольны брендами Obuv (CCC); сменившими магазины польской группы LPP марками RE, СИН, CR, XC, MO; Motherbear (экс-Mothercare).
Кроме того, управляющих ТЦ разочаровала сеть «Вкусно - и точка» (бывший McDonald's). При этом рестораны заняли первое место в рейтинге лучших переоткрытий. В список вошли также Rostics, «Л'Окситан», бренды LPP и Sneaker Box.
Люлин допустил, что ТЦ в течение следующего года будут искать варианты замены арендаторов, продажи которых с квадратного метра оказались ниже, чем у их предшественников.
«На смену им в хороших локациях будут приходить другие магазины. Думаю, что основными претендентами на вкусные места станут российские магазины: MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, а также турки KOTON, LC WAIKIKI, Colin's», — считает вице-президент СТЦ.
Компания Inditex приостановила работу в России в марте прошлого года, напоминает Свободная пресса. Испанской группе принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho.
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