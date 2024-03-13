«Выставка достижений»: Посещаемость торговых центров увеличилась на 10% за год

«Такая тенденция есть. Трафик активно увеличивается, например, в московских торговых центрах. После мертвого сезона в январе-феврале начинает расти на 11-15%. На неделе с 8 марта – это еще где-то 5-7%. По сравнению с 2023 годом эти показатели выше на 11-14%. То есть мы видим рост абсолютной посещаемости на 10% за год», - отметил он.

По его словам, торговые центры сегодня активно ищут новых арендаторов, «гигантов» сменяют небольшие бренды и развлечения. Потребители стали посещать центры чаще, но к покупкам подходят осмысленнее.

«Торговые центры активно занимаются заменой арендаторов. Крупные объекты потеряли 20-27% арендаторов. До этого на этих площадях стояли гигантские операторы, сегодня мы видим замены им, но все равно стало больше мелких и средних арендаторов. Многие новые бренды предлагают интересные вещи, они долго готовились заходить в торговые центры. С другой стороны, наша аудитория очень доверяет торговым центрам. Люди справедливо считают, что это некая выставка достижений. Потребители с удовольствием знакомятся с брендами, которые появляются в торговых центрах. Начали развиваться неторговые услуги в торговых центрах, что тоже привлекает посетителей. Покупок по 50-100 тысяч рублей сегодня вы, конечно, массово не увидите, люди подходят тщательнее к выбору одежды и обуви», - рассказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что посещаемость торговых центров в Москве в 2023 году выросла на 11% по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».

