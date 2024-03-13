«Выставка достижений»: Посещаемость торговых центров увеличилась на 10% за год
Олег Войцеховский заявил НСН, что люди по-прежнему доверяют торговым центрам, но тратят на покупки теперь меньше.
Посещаемость торговых центров за год выросла на 10%, весной стартует активный сезон, а 8 марта добавляет трафику дополнительно до 7%, заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в интервью НСН.
Постепенная адаптация потребителей к кризису, растущий интерес к новым брендам и зонам развлечений способствовали увеличению посещаемости торговых центров на неделе с 8 марта на 5–9% год к году. Трафик в крупных объектах, наиболее пострадавших от текущей экономической нестабильности, вырос значительно — на 20%, пишет «Коммерсант».
«Такая тенденция есть. Трафик активно увеличивается, например, в московских торговых центрах. После мертвого сезона в январе-феврале начинает расти на 11-15%. На неделе с 8 марта – это еще где-то 5-7%. По сравнению с 2023 годом эти показатели выше на 11-14%. То есть мы видим рост абсолютной посещаемости на 10% за год», - отметил он.
По его словам, торговые центры сегодня активно ищут новых арендаторов, «гигантов» сменяют небольшие бренды и развлечения. Потребители стали посещать центры чаще, но к покупкам подходят осмысленнее.
«Торговые центры активно занимаются заменой арендаторов. Крупные объекты потеряли 20-27% арендаторов. До этого на этих площадях стояли гигантские операторы, сегодня мы видим замены им, но все равно стало больше мелких и средних арендаторов. Многие новые бренды предлагают интересные вещи, они долго готовились заходить в торговые центры. С другой стороны, наша аудитория очень доверяет торговым центрам. Люди справедливо считают, что это некая выставка достижений. Потребители с удовольствием знакомятся с брендами, которые появляются в торговых центрах. Начали развиваться неторговые услуги в торговых центрах, что тоже привлекает посетителей. Покупок по 50-100 тысяч рублей сегодня вы, конечно, массово не увидите, люди подходят тщательнее к выбору одежды и обуви», - рассказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что посещаемость торговых центров в Москве в 2023 году выросла на 11% по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».
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