«Индекс страха»: Россияне продолжают брать ипотеку, несмотря на рост ключевой ставки

«Сейчас продажи ни в новостройках, ни на «вторичке» не останавливаются. И более того, граждане продолжают брать кредиты не только по семейной ипотеке, где льготная ставка, но и по рыночной ипотеке. Дело в том, что из-за такого безудержного роста инфляции люди опасаются, что их сбережения просто будут обесцениваться. И они видят, что попытки Сбера хоть как-то это опускать - бесперспективны. Это не так, как было в 2022 году, когда ставку резко подняли до 20%, а потом так же резко опустили. Здесь уже целый год идет повышение ставок, и ничего не меняется. Поэтому есть индекс жадности, а есть индекс страха. Индекс жадности - это когда люди набирали льготные ипотеки по 5-6 квартир. Вчера была новость, что арбитражный суд нашел у одного товарища аж 26 ипотечных льготных квартир. А сейчас работает индекс страха: люди пытаются вложиться в кирпичи, даже в строящиеся в котлованы, им страшно хранить средства на депозитах, потому что с ними может что-то случиться. Мы видим, что с рублем пока ничего хорошего не происходит - девальвация продолжается», - отметила она.

Радченко отметила, что наблюдается небольшой тренд на снижение на вторичном рынке, но в целом застройщики снижаться не планируют.