«Индекс страха»: Россияне продолжают брать ипотеку, несмотря на рост ключевой ставки
Сейчас действует так называемый «индекс страха» - люди покупают недвижимость даже на стадии котлована, так как бояться хранить деньги на депозитах, заявила НСН Ирина Радченко.
Несмотря на высокую кредитную ставку, россияне продолжают активно брать кредиты, как по семейной, так и по льготной ипотеке, так как у них работает «индекс страха». Об этом в беседе с НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Сегодня Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Ранее, 22 октября, Сбербанк поднял ставки по рыночной ипотеке сразу на 3%. Таким образом, минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, а на готовое — 24,6%. Базовые ставки, без дисконтов, возрастут до 27,2% и 27,5% соответственно, следует из информации на сайте «Сбера». Радченко отметила, что люди продолжают брать ипотеку, так как опасаются хранить деньги на депозитах.
«Сейчас продажи ни в новостройках, ни на «вторичке» не останавливаются. И более того, граждане продолжают брать кредиты не только по семейной ипотеке, где льготная ставка, но и по рыночной ипотеке. Дело в том, что из-за такого безудержного роста инфляции люди опасаются, что их сбережения просто будут обесцениваться. И они видят, что попытки Сбера хоть как-то это опускать - бесперспективны. Это не так, как было в 2022 году, когда ставку резко подняли до 20%, а потом так же резко опустили. Здесь уже целый год идет повышение ставок, и ничего не меняется. Поэтому есть индекс жадности, а есть индекс страха. Индекс жадности - это когда люди набирали льготные ипотеки по 5-6 квартир. Вчера была новость, что арбитражный суд нашел у одного товарища аж 26 ипотечных льготных квартир. А сейчас работает индекс страха: люди пытаются вложиться в кирпичи, даже в строящиеся в котлованы, им страшно хранить средства на депозитах, потому что с ними может что-то случиться. Мы видим, что с рублем пока ничего хорошего не происходит - девальвация продолжается», - отметила она.
Радченко отметила, что наблюдается небольшой тренд на снижение на вторичном рынке, но в целом застройщики снижаться не планируют.
«В третьем квартале 2024 года на вторичном рынке недвижимости в РФ сформировался тренд на снижение. В мае начали снижаться цены в Москве и Петербурге. При этом на вторичном рынке в старых границах средняя цена предложения по итогам квартала увеличилась на 1,7%. Также в третьем квартале новостройки подорожали в среднем по России на 1%. По данным аналитиков «Домклик», за этот же период 2024 года в среднем по России цены на новостройки выросли на 1,8%. При этом в половине регионов средняя стоимость квадратного метра снизилась. В Москве — на 0,5%, в Подмосковье — на 2,3%. То есть тренд на снижение есть, но смешной. Застройщики не собираются снижаться», - подытожила она.
Ранее профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН заявил, что ряд российских предприятий могут не справиться с высокими ставками Центробанка, из-за чего просто разорятся, заявил финансист.
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