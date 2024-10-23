Хуснуллин: Государство не будет стимулировать ипотеку при высокой инфляции
Пока в России сохраняется высокая инфляция, государство не станет дополнительно стимулировать ипотеку, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
По его словам, когда инфляция пойдет на спад, кабмин рассмотрит меры по улучшению условий ипотечного кредитования, в том числе, расширения программ по льготной ипотеки.
«Инфляция в стройке — 15–20%. Мы никакими мерами поддержки не сможем ипотеку удержать», — подчеркнул вице-премьер.
Хуснуллин рассказал, что среди возможных мер поддержки, обсуждаются меры, которые защитят застройщиков при продаже квартир в рассрочку.
Ранее выдача ипотеки в России за семь месяцев снизилась на 13%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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