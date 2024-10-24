Сенатор Епифанова назвала возобновление льготной ипотеки нецелесообразным
На данный момент нецелесообразно возобновлять в России программу льготной ипотеки под 8%, заявила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
«Причины нецелесообразности — резкий рост цен на квартиры, обременительные расходы для госбюджета», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавила сенатор, новые льготные ипотечные программы могут появиться в стране не раньше первой половины 2025 года. Предполагается, что они будут рассчитаны на специалистов, которые задействованы в критически важных отраслях.
На данный момент в России продолжает действовать дальневосточная и арктическая, семейная, сельская ипотека, а также ипотека для IT-специалистов. Ранее кабмин выделил почти 450 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по льготным программам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru