Сенатор Епифанова назвала возобновление льготной ипотеки нецелесообразным

«Причины нецелесообразности — резкий рост цен на квартиры, обременительные расходы для госбюджета», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавила сенатор, новые льготные ипотечные программы могут появиться в стране не раньше первой половины 2025 года. Предполагается, что они будут рассчитаны на специалистов, которые задействованы в критически важных отраслях.

На данный момент в России продолжает действовать дальневосточная и арктическая, семейная, сельская ипотека, а также ипотека для IT-специалистов. Ранее кабмин выделил почти 450 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по льготным программам, передает «Радиоточка НСН».

