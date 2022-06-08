«Флагманы или маркет-плейсы?» Должны ли получать IT-льготы Ozon, «Авито» и ЦИАН
Артем Геллер в эфире НСН выразил уверенность, что эти компании должны быть в списке на IT-льготы, однако Денис Кусков указал, что они не связаны с информационными технологиями.
Опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперты разошлись во мнениях, должны ли получать IT-льготы крупные компании, не работающие в области информационных технологий.
Ранее стало известно, что Ozon, «Авито», ЦИАН, HeadHunter и ряд других компаний с иностранными акционерами попросили изменить критерии для включения их продуктов в реестр отечественного ПО.
«Почему они не могут получить льготы, я не знаю, но это именно те компании, которые должны там быть, это флагманы российские. Я думаю, что не должно быть проблем, и после каких-то бюрократических проволочек они должны в списках появиться», - сказал «Радиоточке НСН» главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер.
По его словам, включение в реестр отечественного ПО поможет этим компаниям получить для своих сотрудников льготную ипотеку.
«Значительная часть IT-компаний в эти списки попадает, там нет каких-то препятствий и больших требований. Компании и сотрудники попадают под льготы правительства России. Одна из самых эффективных мер это льготная ипотека для IT-специалистов, которая очень помогает удерживать их в России в столь непростое время. У крупных компаний такие же проблемы, как у маленьких. Это уезжающие и возвращающиеся IT-специалисты разных позиций, и топовых, и начальных», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«У кого проблемы – тот решает»: Российские IT-компании обвинили в «хайпе» ради поддержки государства
Со своей стороны, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков объяснил НСН, почему правительство может медлить с поддержкой данных компаний.
«Это маркет-плейсы с определенным набором вариантов продажи, но не системные интеграторы или компании, работающие в области информационных технологий. Поэтому вполне вероятно, что для правительства этот вопрос не настолько ясен, как для самих компаний», - предположил Кусков.
Ранее президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в беседе с «Радиоточкой НСН» обвинил российские IT-компании в «хайпе» ради поддержки государства.
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