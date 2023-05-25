«Яндекс» опроверг переход контроля над компанией в руки новых инвесторов

Компания пояснила, что получила от потенциальных инвесторов заявки на приобретение пакетов экономической доли в компании. Представители «Яндекса» отметили, что все заявки рассмотрены, после чего их проверят на соответствие санкционным ограничениям.



Между тем компания опровергла вероятность перехода контроля над компанией в руки новых инвесторов. В «Яндексе» отметили, что решение о потенциальном составе инвесторов пока не приняли.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын заявил, что миллиардеры из традиционного бизнеса заинтересованы в «Яндексе», так как хотят диверсифицировать свои активы и закрепиться на рынке высоких технологий, передает «Радиоточка НСН».

