«Яндекс» опроверг переход контроля над компанией в руки новых инвесторов

Компания «Яндекс» прояснила условия планируемой реструктуризации, следует из заявления компании.

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Компания пояснила, что получила от потенциальных инвесторов заявки на приобретение пакетов экономической доли в компании. Представители «Яндекса» отметили, что все заявки рассмотрены, после чего их проверят на соответствие санкционным ограничениям.

Между тем компания опровергла вероятность перехода контроля над компанией в руки новых инвесторов. В «Яндексе» отметили, что решение о потенциальном составе инвесторов пока не приняли.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын заявил, что миллиардеры из традиционного бизнеса заинтересованы в «Яндексе», так как хотят диверсифицировать свои активы и закрепиться на рынке высоких технологий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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