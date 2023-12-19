Суд взыскал с компании Гарика Харламова 736 тысяч рублей

Причиной разбирательства стала задолженность фирмы юмориста. В материалах суда говорится, что в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года закусочная частично оплатила пекарне поставленный товар.

Долг в 310 тысяч рублей, который не была уплачен, в иске превратился в 1 207 782 рубля. Однако суд постановил взыскать с «Хот Дог Бульдог» 736 556 рублей, а также госпошлину в 27 000 рублей.

К этим суммам также прибавили дополнительную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, которая будет отсчитываться с 24 ноября 2023 года до момента полной оплаты.

Ранее суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

