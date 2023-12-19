Суд взыскал с компании Гарика Харламова 736 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворил иск пекарни «Хлеб на радость» против сосисочной комика Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог», сообщает РИА Новости.
Причиной разбирательства стала задолженность фирмы юмориста. В материалах суда говорится, что в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года закусочная частично оплатила пекарне поставленный товар.
Долг в 310 тысяч рублей, который не была уплачен, в иске превратился в 1 207 782 рубля. Однако суд постановил взыскать с «Хот Дог Бульдог» 736 556 рублей, а также госпошлину в 27 000 рублей.
К этим суммам также прибавили дополнительную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, которая будет отсчитываться с 24 ноября 2023 года до момента полной оплаты.
Ранее суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru